Morbidelli impressionato da Valentino Rossi

Adesso che lo vede da vicino, Franco Morbidelli conferma il suo parere su Valentino Rossi: "Impressionante, Vale è impressionante. Riesce a tirare fuori il massimo da ogni situazione, anche un pò di più. Ogni volta che lo dai per "underdog", per spacciato, riesce sempre a mettere la mano in mezzo alla porta che si sta chiudendo ed entra sempre… E’ semplicemente un grande, c'è solo da imparare dal suo modo di agire, di fare ed ogni giorno di più mi stupisce", sono le sue parole a motograndprix.motorionline.com.

"Lui ha una grandissima passione, ma non è solo quella. Sta usando le sue "armi" veramente molto bene, è come se stesse dipingendo la Gioconda con un pennellino e gli acquerelli".

I suoi primi mesi in MotoGp: "E' stata una buona prima parte di stagione, ho fatto punti in tutte le gare tranne una, sono abbastanza contento di come sta andando. Ovviamente sappiamo di non avere il potenziale delle moto ufficiali, ma lottiamo per stare nei primi dodici", ha spiegato il centauro del Team Estrella Galicia Marc VDS.

La parte più difficile del salto in MotoGp: "Un insieme di cose, molti più parametri sui cui lavorare, tutto molto più complesso, però ci stiamo adattando molto bene, dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 10:55