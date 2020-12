Morbidelli, niente salto in Yamaha: "Non mi sono sentito sottovalutato"

Reduce da una grande stagione terminata col secondo posto in classifica dietro Mir, Franco Morbidelli resterà in Petronas anche nel 2021, accanto all’idolo Valentino Rossi. Il pilota romano non è stato scelto dalla Yamaha per il salto nel team ufficiale, a lui gli è stato preferito il francese Fabio Quartararo.

Qualcuno ha pensato che Morbidelli possa essere rimasto deluso da questa scelta, ma a una domanda fatta da Motorsport.com è arrivata una risposta chiara: “Non mi sono sentito sottovalutato. In Yamaha – ha proseguito Morbidelli – ci sono tre piloti forti e scegliere a chi affidare la moto è molto difficile. Forse ha avuto la valutazione più bassa tra tutti e quattro, potremmo dire così. Spero che questo campionato faccia crescere il mio rating e la mia considerazione nel giudizio della Yamaha, ma non mi sono sentito sottovalutato. In realtà in Yamaha c’è una grande rivalità tra piloti di grande livello”.

OMNISPORT | 26-12-2020 15:42