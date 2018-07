Morbidelli: "Non so se sarò in Germania"

Franco Morbidelli, ko ad Assen a causa di una caduta che gli è costata la rottura del terzo metacarpo della mano sinistra, spera di recuperare per il Gran Premio di Germania.

"Fisicamente sto bene: ho ancora un po' di fastidio alla mano ma per il resto sono al cento per cento. Ad Assen sarebbe stato difficile correre. Avevo dolori in tutto il corpo e non riuscivo a muovere la mano. Era impossibile tornare in sella. Non e' sicuro che saro' al via al Sachsenring. Stiamo navigando a vista. Ho gia' messo un tutore e devo aspettare quello che mi diranno i dottori nelle prossime viste".

"Dobbiamo aspettare almeno una settimana per vedere come procede la rottura e la calcificazione. Poi si decidera' per il rientro. La risposta certa arrivera' la prossima settimana ma provero' a essere in Germania".

SPORTAL.IT | 04-07-2018 17:20