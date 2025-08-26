Morbidelli senza filtri sulla rivalità Marquez-Rossi, che bordate a Marc: “Ecco perché non sarà mai come Vale”

Lo spagnolo vicinissimo a conquistare il nono titolo che gli consentirebbe di acciuffare il Dottore. Morbidelli: "Rossi ha portato questo sport su un altro livello"

Marc Marquez è ad un passo dall’agganciare Valentino Rossi a quota 9 titoli e inevitabilmente si riaccende la rivalità tra i due: chi è il più forte? Intervistato da As, Franco Morbidelli, che tra l’altro gareggia per la scuderia del Dottore di cui è grande amico, ha pochi dubbi in merito. Ma il pilota italo-brasiliano va oltre e lancia più di una bordata all’indirizzo dello spagnolo.

Morbidelli riaccende la rivalità Marquez-Rossi

In Ungheria è arrivata la decima vittoria stagionale di un Marquez sempre più dominatore della classe regina. I numeri incoronano l’asso di Cervera, tornato al top alla guida della Ducati dopo anni complicati causa infortuni e non solo. La cavalcata trionfale dello spagnolo è destinata a concludersi con un epilogo chiaro a tutti da settimane, ormai: il titolo numero 9 in carriera.

Che significa aggancio a Rossi, alle spalle del mito Giacomo Agostini. Già, Marc e Vale, Vale e Marc. Ancora loro, sempre loro. Una rivalità senza tempo. Alimentate dalle parole di Morbidelli al quotidiano spagnolo As.

Chi è il più forte? L’italo-brasiliano non ha dubbi

Il trentenne, che dopo la gara in Ungheria ha annunciato di aver rinnovato col Pertamina Enduro VR46 Racing Team, non si è certo sottratto al giochino. Diplomazia zero. “Metterò da parte la mia amicizia con Valentino per rispondere – premette -. Al momento Marc ha 8 titoli, e quando vincerà questo campionato del mondo, ne avrà 9, come Vale. I numeri sono uguali e penso che entrambi possano essere considerati tra i tre o cinque piloti più grandi della storia, ma Rossi è il numero uno”.

E spiega il perché: “Scelgo Vale per il modo in cui ha vinto e per il tocco che ha dato a questo sport portandolo a un altro livello. Marc è e fantastico, ma non ci è riuscito”. Sempre evviva la sincerità.

Che bordata al Cabroncito

Ed ecco che arriva la sgasata, l’affondo, la stoccata. Secondo Morbidelli, c’è una macchia nella carriera di Marquez che non potrà mai essere pulita. Mai. Franco riavvolge il nastro al 2015, al contestato Mondiale vinto da Jorge Lorenzo ai danni di Rossi con l’aiuto decisivo – secondo il Dottore – del Cabroncito.

“Ho una riserva su Marc, un pensiero non proprio positivo su un momento della sua carriera. Mi riferisco al 2015”. E in particolare ai Gran Premi di Malesia e Valencia: il decimo trionfo di Vale sfumò tra polemiche roventi, veleni e accuse. E, ora, a distanza di 10 anni esatti Marquez sta per acciuffarlo. Forse proprio a Misano.