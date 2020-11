Morbidelli: "Sono arrivato tardi ma me la gioco"

Il centauro del team Petronas Franco Morbidelli in conferenza stampa a Valencia ha parlato delle sue possibilità di titolo: “Mi sento bene e ho davvero un buon feeling con la moto. Forse io e Rins ci siamo uniti tardi alla festa, ma ora ci siamo. Servirà dare il massimo in queste ultime tre gare per puntare al campionato, dobbiamo crederci fino alla fine”.

“In ogni caso sarà un bel campionato, ma a questo punto con 25 punti di ritardo puntiamo in grande. Lottare per il titolo è certo un feeling particolare, è bello riaverlo, ma dovrò fare tutto perfettamente. In un certo senso però non ho niente da perdere, anzi sono dietro quindi forse avverto meno pressione”.

OMNISPORT | 05-11-2020 18:35