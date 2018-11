Moreno Longo ha capito tutto del Parma

Se si guardasse ai risultati delle ultime due partite, non ci sarebbe storia. In 180’ il Frosinone ha rosicchiato quattro punti al Parma, che resta però davanti di ben otto lunghezze.

Le due squadre si ritrovano dopo aver combattuto fino all’ultimo per la promozione diretta, ma il tecnico dei giallazzurri Moreno Longo non pensa al passato, ma solo alle difficoltà tattiche che potrà presentare la squadra di D’Aversa: “Sarebbe importantissimo tornare a casa con una prestazione positiva e magari con un buon risultato, ma siamo consapevoli delle difficoltà che presenterà la partita – le parole del tecnico torinese in conferenza stampa – Il Parma non è una squadra offensiva perché difende sempre con dieci uomini dietro la linea del pallone. Dietro sono solidi, sappiamo che ci aspetteranno, l’importante sarà non dare la possibilità di sfruttare le ripartenze, perché loro lavorano sull’errore in fase di impostazione per poi attaccare a campo aperto con giocatori importanti. Bisognerà fare una partita matura".

Il rotondo successo di Ferrara non deve far abbassare la guardia: "Avevamo bisogno di una vittoria, c'era un pizzico di scoramento nella testa dei giocatori, adesso abbiamo maggior fiducia, ma non dobbiamo fermarci ed andare avanti con le stesse motivazioni. Voglio alzare l'asticella e vedere una squadra affamata".

Formazione con due dubbi: "Non avremo Ardaiz e Hallfredsson, giocherà uno tra Molinaro e Beghetto e a centrocampo uno tra Maiello e Gori".

