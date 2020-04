Moreno Longo non pensa al futuro

Al pari delle altre squadre di Serie A, il Torino ha assegnato ai propri giocatori un piano personalizzato per allenarsi in attesa che arrivi l’autorizzazione per le sedute di gruppo. Se e quando si ricomincerà a giocare per i granata ci sarà da affrontare una mini-volata salvezza visto che la classifica si è complicata dopo la striscia ancora aperta di sei sconfitte consecutive.

L'allenatore Moreno Longo ne ha parlato intervenendo a 'Sky Sport 24' dopo aver elogiato quanto fatto da Walter Mazzarri: "Il lavoro della gestione Mazzarri è stato ottimo, 63 punti non si fanno per caso se non hai qualità e identita, ma questa squadra attraversava un periodo non facile e di conseguenza starà a me mettere nella testa dei giocatori una nuova identità che andrà recepita il più in fretta possibile: abbiamo bisogno di invertire la rotta".

Il tecnico non pensa al proprio futuro: “Io ho firmato sino al 30 giugno senza pormi obiettivi futuri, la riconferma me la dovrò guadagnare giornalmente cercando di fare del mio meglio, ma in questo momento bisogna pensare solamente a tirar fuori il massimo da questa squadra".



SPORTAL.IT | 06-04-2020 20:11