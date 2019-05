Moretti conosce il punto di forza di Varese

Durante la consueta conferenza stampa alla vigillia della sfida con Varese il coach Moretti ha parlato del discorso salvezza: "I risultati di domenica ci concedono di avere una seconda possibilità. E' indubbio che la porta da cui provare a passare è molto stretta: si tratta di vincere entrambe le ultime partite e poi stare a guardare cosa faranno gli altri".

Sugli avversari: "Sono ancora in lotta per un traguardo importante e quindi so che daranno il massimo perché, al pari nostro, hanno ancora molto da chiedere a questa stagione. Hanno in Avramovic un terminale importante ma hanno avuto protagonisti diversi, da Archie a Ferrero, da Cain a Scrubb".

Moretti conosce però il punto di forza dei biancorossi: "L'organizzazione. Sul piano tattico sono una squadra molto organizzata, dovremo esser bravi nei momenti di difficoltà che incontreremo".

SPORTAL.IT | 04-05-2019 14:46