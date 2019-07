Moretti mette in guardia il Torino

Attraverso i canali ufficiali del Torino, Emiliano Moretti ha commentato i suoi primi giorni da neo-collaboratore tecnico: "Sono molto felice ed emozionato delle mie prime esperienze al di fuori dal campo. Mi sento a tutti gli effetti a casa, e questa è una cosa bellissima".

"Il mio obiettivo è quello di essere il più utile possibile. Come avevo detto in conferenza stampa il maggio scorso, ci tengo ad imparare e scoprire degli aspetti del calcio che da giocatore non si percepiscono: questo è il posto giusto per farlo".

In chiusura, Moretti ha voluto mettere in guardia i suoi ex compagni: "Il pericolo è quello di sottovaluatre gli avversari nelle qualifiche di Europa League. Queste sono partite di livello europeo: vanno giocate e vinte. Per fare ciò serve la testa giusta perchè le inside sono tantissime, specie il 25 luglio. Sembrano frasi fatte ma è la verità".

SPORTAL.IT | 10-07-2019 14:05