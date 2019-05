Morfeo: "Fossi in D'Aversa me ne andrei"

L'ex centrocampista di Parma e Fiorentina Domenico Morfeo alla Gazzetta di Parma ha mandato un messaggio a Roberto D'Aversa: "Fossi in lui salverei la squadra e andrei via, di più non può fare. Anche se sarebbe una grave perdita dal punto di vista umano. Bisogna comunque essere obiettivi, il Parma avrebbe firmato per salvarsi anche all'ultima giornata, anche se per come era partito ci si aspettava altro".

"Firenze ha aspettative diverse rispetto a Parma, dove è stato fatto un miracolo dalla Serie D alla Serie A. A livello tecnico avere giocatori che arrivano dalla Serie B può essere un limite, ma serve la grinta e la voglia che hanno questi ragazzi per salvarsi. Sarà una partita difficile e secca, simile a quella di Bologna, conteranno i nervi".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 12:42