Morganella trova squadra nel Canton Ticino

Michel Morganella, laterale destro con alle spalle oltre 100 partite in Serie A con le maglie di Palermo e Novara, ha messo nero su bianco con il Chiasso, club della serie cadetta svizzera. Il 31enne, a lungo nazionale rossocrociato, indosserà la casacca numero 89 e ha firmato fino al 30 giugno 2021.

“Con l’ingaggio di Morganella si chiude ufficialmente la campagna acquisti del Chiasso, in previsione del debutto in Challenge League di sabato pomeriggio alle 17 a Sciaffusa. Ora la società si concentrerà sulle cessioni dei giocatori in esubero” si legge nella nota del sodalizio ticinese.

OMNISPORT | 16-09-2020 17:58