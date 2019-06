Morientes: "CR7 un gran colpo per la Serie A"

Ci sarà anche Fernando Morientes, il prossimo 6 luglio, a Cesena, per la sfida Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends. Al termine della presentazione dell'evento, l'ex attaccante del Real Madrid, in esclusiva a Sportal.it, si è soffermato su alcuni temi caldi.

Morientes, il Real Madrid ha vissuto una stagione difficile. Tornerà grande?

"Il Real Madrid sempre torna grande. E' stata una stagione difficile ma la società si sta già attrezzando per fare bene la prossima. Hanno già preso grandi giocatori. Faranno sicuramente bene il prossimo anno. Avranno una grande squadra"

Che ne pensa dell'acquisto di Hazard?

"Grandissimo acquisto, credo che sia il vero colpo dell'estate. Un giocatore straordinario".

Nella Liga non gioca più CR7…

"Il suo acquisto da parte della Juventus è stato un grande colpo per la Serie A. E' uno dei giocatori più forti del mondo e l'ha dimostrato, ancora una volta, anche alla Juventus".

Il 6 luglio sarà in campo, a Cesena, con la squadra LaLiga Legends…

"E' davvero un piacere giocare con le LaLiga Legends. Non sono in forma come quando giocavo da giovane. Dal di fuori sembra ma, vi assicuro, che gli anni passano ma è comunque un vero piacere".

SPORTAL.IT | 13-06-2019 22:21