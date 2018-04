Morosini, sei anni fa la tragedia

Sono passati sei anni. Era un sabato, come oggi, il 14 aprile del 2012 quando Piermario Morosini, vittima di un problema cardiaco, stramazzava al suolo nel corso della gara che con il suo Livorno stava giocando a Pescara. I soccorsi furono vani, il ragazzo spirò a neanche 26 anni.

“Ricorre oggi il sesto anno della scomparsa del nostro Piermario Morosini. Il 14 aprile 2012 nel pomeriggio più triste della storia del calcio livornese, a Pescara, accadde l’impensabile. Uno di noi, un amaranto, ci lasciò mentre giocava. ‘Poco fa ci incitava a fare bene e conquistare punti ed ora siamo qui a piangerlo. Non è giusto’. Così parlò Luca Mazzoni suo compagno di allora ed ancora oggi guardiano della nostra porta – lo ha ricordato così oggi il club amaranto -. Sembra ieri, ed ancora vivo è il dolore di chi lo ha conosciuto e chi lo ha amato. Livorno, i livornesi e tutto il calcio italiano lo porteranno sempre nel loro cuore Piermario. Quei modi gentili fuori dal campo e quella grinta unita alla tecnica, tipica della cantera atalantina, in campo. Il numero 25 è stato ritirato così come è tristemente accaduto per la 13 di Davide Astori. A Piermario è stata dedicata la Gradinata dell’Ardenza ed ogni anno il Livorno ricorda Piermario con una messa e così è stato anche due giorni fa a Sant’Jacopo”.

“Da quel dolore e dalla forza del ricordo del Moro, nacque la squadra vincente di Nicola. Oggi questa ricorrenza cade proprio nel giorno del derby con il Pisa. Lui dall’alto ci guarderà sicuramente e noi non lo dimenticheremo mai: Ciao Piermario, per sempre amaranto!”.

Morosini era arrivato in Toscana pochi mesi prima, ma già si era fatto apprezzare come calciatore e ancora di più come uomo. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta (era nato a Bergamo), aveva poi vestito le casacche di Udinese, Vicenza, Reggina, Padova e ancora Vicenza prima di indossare l’amaranto.

SPORTAL.IT | 14-04-2018 13:05