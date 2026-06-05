Morte Camilla e Dana Galli, promessa dello sci di fondo di Livigno: il cordoglio della FISI al fratello Teo, fondista

Il cordoglio della FISI che ha ricordato le sorelle Galli e Teo, unico fratello sopravvissuto a questa tragedia sulla statale nelle vicinanze del lago di Iseo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nell’incidente tragico che si è consumato nella serata di giovedì 4 giugno, hanno perso la vita Camilla e Dana Galli di appena 23 e 14 anni. Due sorelle morte insieme, in pochi secondi lungo la strada provinciale 510 Sebina Orientale, nel Bresciano, mentre rientravano nella loro Livigno dove le sorelle Galli, come anche il fratello Teo, avevano incominciato ad avvicinarsi ed appassionarsi allo sport e allo sci.

Chi erano Dana e Camilla Galli

Dana soprattutto era considerata una delle giovani promesse dello sci nordico e cross locale, come anche nel fondo al pari di suo fratello Teo, che la FISI ha espressamente citato in un comunicato, denso di dolore per la grave perdita subita dalla famiglia e dalla comunità di Livigno.

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Cresciuta sugli sci, come molti ragazzi dell’Alta Valtellina, si allenava con continuità per lo sci club di Livigno che ha accolto anche Teo, il quale ha inanellato risultati notevoli. Oltre a una serie di titoli regionali e nazionali under 14, Dana aveva recentemente ottenuto il secondo posto nella Coppa Italia Giovani a Saint Barthelemy nella categoria Under16 e l’argento nella staffetta ai Campionati italiani Allievi.

Il comunicato FISI

“Una terribile tragedia ha sconvolto la famiglia di Teo Galli, ventiduenne fondista livignasco di belle speranze (è stato quarto pochi mesi fa nella sprint dei Mondiali under 23 di Lillehammer), punto fermo della squadra under 23. In un incidente stradale avvenuto nei pressi di Iseo (Bs) Hanno perso la vita le sorelle Dana (14 anni) e Camilla (23 anni). Il Presidente Flavio Roda, il Consiglio Federale e tutta la famiglia della Federazione Italiana Sport Invernali partecipano al dolore della famiglia Galli, rivolgendo loro le più sentite condoglianze”, si legge nel comunicato della Federazione.

Teo è il fratello maggiore di Dana e, come lei, è una promessa dello sci di fondo valtellinese dove i due ragazzi avevano incominciato a praticare il fondo e altre specialità sugli sci a livello agonistico con ottimi risultati entrambi.

ANSA

Le auto coinvolte dopo il terribile impatto

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19, nella serata dunque di giovedì 4 giugno, all’altezza del chilometro 14 della Sp510, nel territorio di Iseo. Secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale, ancora in corso, la Volkswagen Polo sulla quale viaggiavano le due sorelle si è scontrata frontalmente con una Kia che procedeva nella direzione opposta. L’impatto, avvenuto all’uscita della galleria Montecognolo, è stato violentissimo.

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, insieme all’elisoccorso e ai vigili del fuoco, le due ragazze erano già morte. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere della vettura, distrutta dall’urto e senza riuscire a salvare la vita delle due ragazze coinvolte. Ferito invece il conducente dell’altra automobile, un uomo di 64 anni, trasportato in ospedale con diversi traumi.