Morte Commisso: maglia celebrativa della Fiorentina, fiori, lacrime e cori incivili degli ultrà del Bologna

Commozione e sdegno in occasione del match del Dall'Ara, la dedica più bella al presidente scomparso arriva da Mandragora dopo il gol

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è una partita qualsiasi. Non per la Fiorentina, che piange la morte del suo presidente Rocco Commisso, scomparso ieri a 76 anni dopo una lunga malattia, e neanche per il Bologna che partecipa del dolore dei viola. L’hanno voluta giocare staff e giocatori, rinunciando alla richiesta di un rinvio, proprio per omaggiare la figura di Commisso e l’emozione è stata la grande protagonista della partita.

Maglia celebrativa per Commisso

Nel riscaldamento il primo omaggio: i giocatori della Fiorentina (c’erano anche Dzeko e Kean, infortunati, che sono voluti venire uguale a Bologna per restare vicini alla squadra in questo momento di dolore) indossano una maglia celebrativa per il loro presidente. Una divisa a sfondo bianco con una foto del presidente Commisso che palleggia con la skyline di New York sullo sfondo. Dietro c’è la scritta “Rocco” di spalle, subito sotto il numero “1”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Corone di fiori sono state disposte fuori e dentro il Dall’Ara e prima di cominciare il riscaldamento, la squadra viola si è riunita al centro del campo dentro un intenso e sentito cerchio.

Cori vergognosi durante il minuto di silenzio

L’unica nota stonata arriva durante il minuto di raccoglimento, mentre sui maxischermi veniva proiettata una foto di Commisso: il silenzio è stato interotto da alcuni cori contro la Fiorentina, prontamente zittiti da tutto il resto della stadio, che ha dato il via a un lunghissimo applauso.

La dedica di Mandragora

La dedica più bella arriva dai giocatori. Al 17′ Ndour segna su assist di Dodò e dedica la rete a Comisso ma il Var segnala però la posizione iniziale di fuorigioco di Parisi e annulla la rete. Due minuto dopo però Mandragora sbuca sul secondo palo, su assist di Gudmindsson e mette dentro. Nuovo check del Var, gol valido e la dedica per Commisso è ancor più sentita. Subito dopo il gol, il centrocampista viola è corso a bordocampo verso la panchina per farsi passare una maglietta della Fiorentina con scritto “Rocco 5” sul retro, mostrandola alla telecamera e poi baciandola. Prima del riposo arriva anche il raddoppio di Piccoli.

La data dei funerali di Commisso

Intanto Mediacom Communication ha comunicato la data dei funerali del suo fondatore, presidente e amministratore delegato della società. Le visite di cordoglio si terranno presso il Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, a Franklin Lakes (New Jersey), lunedì 19 e martedì 20 gennaio dalle 16 alle 20. I funerali di Commisso si svolgeranno invece mercoledì 21 gennaio a New York, presso la St. Patrick’s Cathedral, alle 10 del mattino ora locale (le 4 in Italia). Prevista anche una commemorazione in Italia: verrà celebrata al Duomo di Firenze, in data da definirsi.