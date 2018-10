Morte Davide Astori, Mauriello puntualizza

Mario Mauriello, cardiologo, ha parlato a Radio CRC soffermandosi sulla scomparsa di Davide Astori.

"Su 14 milioni di persone che si dedicano allo sport intensamente, le morti annuali non superano le 300. Ovviamente la percentuale è molto bassa, ovviamente si può fare di più, ma non azzerare questo problema perché è un evento imprevedibile. Su Astori si è parlato di bradioaritmia inizialmente, adesso si parla di una tachiaritmia che sono due cose diverse. Cambiano approccio e terapia. Nel caso della tachiaritimia la presenza di qualcuno in stanza poteva cercare di ridurre il rischio che poi alla fine il calciatore morisse" ha detto.

Il capitano della Fiorentina è morto il 4 marzo del 2018.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 14:50