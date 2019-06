Morte Emiliano Sala, arrestato un uomo per omicidio colposo

La drammatica morte di Emiliano Sala, attaccante argentino di origine italiana in procinto di trasferirsi al Cardiff, ha suscitato un clamore e una attenzione imparagonabili. Le conseguenze devastanti sulla sua famiglia – suo padre è scomparso a causa di un infarto ad appena tre mesi dalla sua scomparsa – e l’indignazione suscitata nell’opinione pubblica chiedono una giustizia che, fino a questo momento, stenta a dare risposte soddisfacenti.

Come riporta Metro.co.uk, i detective della polizia del Dorset hanno condotto indagini sulle circostanze della morte. L’ispettore Simon Huxter ha dichiarato: “Abbiamo condotto un’indagine di vasta portata sulle circostanze della morte di Sala e continuiamo a lavorare con agenzie partner, tra cui l’autorità dell’aviazione civile. Come parte di questa indagine, dobbiamo considerare se vi siano prove di sospetta criminalità e, come risultato delle nostre indagini, oggi, mercoledì 19 giugno 2019, è stato arrestato un uomo di 64 anni originario del North Yorkshire con l’accusa di omicidio colposo da un atto illecito”.

“Sta assistendo le nostre indagini ed è stato rilasciato dalla custodia sotto inchiesta. La questione è quindi ancora soggetta a un’indagine in tempo reale e chiederei ai media e ai membri del pubblico di astenersi dalla speculazione, poiché ciò potrebbe causare ulteriore angoscia alle famiglie coinvolte, oltre a ostacolare potenzialmente l’indagine. Come prassi, non pubblicheremo ulteriori informazioni sull’identità della persona arrestata, a meno che a questa persona non sia richiesto di comparire in tribunale”, ha aggiunto.

EMILIANO SALA, DAL NANTES AL CARDIFF: LE CIRCOSTANZE DELLA MORTE

Sala, che all’epoca del tragico incidente aereo aveva appena 28 anni, dopo l’ultima stagione nel Nantes in Francia, aveva appena firmato per il Cardiff. Il velivolo su cui viaggiava, alla volta della nuova destinazione, è precipitato nel canale della Manica a nord di Guernsey il 21 gennaio. Il corpo del giovane giocatore è stato recuperato in mare all’interno della carlinga distrutta del Pipier Malibu, su cui viaggiava. Una volta recuperato, la sua salma è stata trasferita e sottoposta a esame autoptico che ha evidenziato ferite al volto e al petto.

VIRGILIO SPORT | 20-06-2019 10:57