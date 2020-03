Morte Gianni Mura, il cordoglio della Lega Serie A

E' morto questa mattina il giornalista di Repubblica Gianni Mura, celebre firma sportiva che ha raccontato con grande capacità ed esperienza le storie del calcio, e dello sport in generale, durante la sua lunga carriera. La Lega Serie A, a nome di tutte le società, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un professionista "sempre in grado di fornire un punto di vista attento e competente alle vicende del nostro mondo".

Mura, 74 anni, si è spento questa mattina all'ospedale di Senigallia (Ancona), per un attacco cardiaco improvviso. Nato a Milano nel 1945, ha seguito tutti gli sport, dal calcio al ciclismo: nel 2007 vinse il premio Grinzane con il suo primo romanzo, "Giallo su giallo". Famose le sue rubriche su Repubblica "Sette giorni di cattivi pensieri", l''Intervista al campionato" e "I 100 nomi dell'anno di Mura".

SPORTAL.IT | 21-03-2020 11:46