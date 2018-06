Morte Hayden, il processo a ottobre

La data è stata fissata. Sarà celebrato il 10 ottobre con rito abbreviato il processo per la morte di Nicky Hayden, avvenuta il 22 maggio dello scorso anno per le conseguenze di in un incidente stradale occorsogli qualche giorno prima a Misano Adriatico (Rimini): il centauro statunitense, con la sua bicicletta, si scontrò con una Peugeot 206 guidata da un 30enne di Morciano, sempre in Romagna.

Il processo si baserà molto su quanto ricostruito da parte dei tre periti. Un pool di esperti che vede, per i familiari di Hayden l'ingegner Francesco Del Cesca, per la Procura di Rimini il perito industriale Orlando Omicini, ex agente della polizia Stradale ed esperto nella ricostruzione dei sinistri e per la difesa l'ingegner Alfonso Micucci, docente all'Università di Bologna.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 13:55