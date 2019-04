Morte Pantani, nuove rivelazioni in Commissione Antimafia

Arrivano nuove rivelazioni sulla morte diMarco Pantani. In audizione davanti alla Commissione Antimafia, Umberto Rapetto, già generale di brigata della Guardia di Finanza e ora consulente della famiglia Pantani, ricostruendo gli ultimi momenti di vita del Pirata ha analizzato una serie di ambiguità relative all'indagine sulla scomparsa del ciclista.

"Quando Marco Pantani morì qualcuno era in albergo con lui. Non si può pensare che sia stato lui a strisciare il braccio prima di esalare l'ultimo respiro, qualcuno era con lui".

Ancora Rapetto: "Si dice che Marco Pantani era sempre stato in quella stanza (in cui è stato trovato morto ndr) e che era solo. Eppure andando a scavare alcuni giornalisti hanno scoperto che lui da quella stanza è uscito". Il generale ha fatto notare che l'hotel in cui il campione alloggiava aveva "sotterranei e garage, l'albergo veniva probabilmente utilizzato non solo per trascorrere le vacanze, ma magari anche per passare qualche ora in intimità, ragion per cui la possibilità di accedere dal garage esorbitava da qualunque controllo potesse essere esercitato dal bureau".

Poi il consulente della famiglia Pantani ha portato all'attenzione dei parlamentari l'immagine di una pallina bianca che era nella stanza d'albergo, vicino al corpo di Pantani: "E' rimasta intonsa anche in una pozza di sangue, come se fosse stata calata giù con una canna da pesca".

SPORTAL.IT | 16-04-2019 19:44