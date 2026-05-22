Il pilota era stato ricoverato, su annuncio della famiglia, e avrebbe dovuto partecipare a un evento in calendario domenica prossima. Leggenda della NASCAR è ancora ignota la causa del decesso

A qualche ora di distanza dalla conferma della morte di Kyle Busch, a soli 41 anni, tra gli appassionati e i tifosi la scomparsa della leggenda della NASCAR continua a suscitare grande emozione. Due volte campione della Cup Series e talento alla guida, si è spento dopo una malattia nonostante si fosse presentato in pista fino a pochi giorni fa, come testimoniano le foto che vi mostriamo a testimonianza dell’amore immenso per lo sport e il suo pubblico, che non lo ha abbandonato. Mai.

L’annuncio della malattia e la morte di Kyle Busch

Busch era stato ricoverato in ospedale questa settimana. Malgrado le terapie e la costante supervisione medica non c’è stato altro da fare. La famiglia di Busch e il suo team, Richard Childress Racing, hanno annunciato la notizia della sua morte che ha destato immediata vicinanza nei riguardi dei suoi cari.

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Giovedì 21 maggio, la sua famiglia aveva pubblicato sui social media un messaggio in cui annunciava il ricovero in ospedale di Busch, a causa di una grave malattia senza aggiungere dettagli, ma da quel che riferisce la CNN era previsto che partecipasse alla Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway la prossima domenica, il che fa propendere per un certo ottimismo, alla vigilia del ricovero pur avendo specificato nel comunicato la gravità dei suoi problemi di salute.

Il comunicato della NASCAR

“Un futuro membro della Hall of Fame, Kyle era un talento raro, di quelli che capitano una volta ogni generazione. Era grintoso, appassionato, incredibilmente abile e teneva profondamente a questo sport e ai tifosi”, si legge nella dichiarazione. “Il suo spirito arguto e la sua grinta competitiva hanno creato un profondo legame emotivo con gli appassionati di corse di ogni età, dando vita alla fiera e fedele ‘Rowdy Nation'”.

Kyle Busch era anche fratello minore del collega pilota NASCAR Kurt, condividendone talento e grinta per i motori e queste competizioni che hanno attirato ex piloti di F1 – come Kimi Raikkonen – ad esempio. Per chi segue con attenzione le gare era un personaggio riconoscibile, noto, per chi si interessa di motorsport chi si dedica con passione alla NASCAR è un pilota capace di ogni azzardo.

“Siamo profondamente rattristati e addolorati nell’annunciare la scomparsa di Kyle Busch, due volte campione della Cup Series e uno dei piloti più grandi e agguerriti del nostro sport”, si legge.

La carriera e i successi

Soprannominato ‘Rowdy‘, aveva conquistato 234 vittorie complessive nelle tre serie nazionali Nascar (Cup Series, O’Reilly Series e Truck Series), record assoluto per un pilota. Busch lascia la moglie, Samantha, il figlio undicenne, Brexton, giovane e promettente pilota e la figlia di quattro anni, Lennix. Nel 2015 aveva realizzato il suo capolavoro sportivo, centrando dopo incidente e diverse fratture una vittoria epica.

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