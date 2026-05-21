Morto Alfredo Magni, addio allo storico allenatore del Monza

Si è spento Alfredo Magni, l'allenatore che guidò il Monza degli anni '70 sfiorando la massima serie con la squadra

Prima che iniziasse l’era della Serie A, il Monza che aveva sfiorato la promozione tra le squadre del calcio che conta era associato inevitabilmente a Alfredo Magni, storico allenatore capace di sfiorare l’impresa in anticipo rispetto al progetto realizzato da Adriano Galliani e a Silvio Berlusconi. È scomparso all’età di 86 anni, nella sua Brianza a cui era rimasto legato nelle abitudini, nelle logiche e con il trasporto che mai era mancato neanche da giocatore verso i colori del club che aveva poi guidato anche da tecnico.

Chi era Alfredo Magni

Da giocatore, Magni ha vestito la divisa dei brianzoli dal 1960 al 1967, centrando una promozione in Serie B nel 1966-67. Nel 1975 torna in biancorosso per allenare il Monza che riporta subito nella serie cadetta, vincendo anche la Coppa Anglo-Italiana contro il Wimbledon nel giugno 1976.

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Il cordoglio del Monza

Il cordoglio del Monza, la società più rappresentativa, è stato pubblicato su sito ufficiale del club nella mattinata di giovedì 21 maggio a poche ore dalla scomparsa del grande ex:

“Magni guida una squadra coraggiosa e spettacolare che viene soprannominata “il Borussia di Brianza” e fa sognare una generazione intera di tifosi brianzoli, sfiorando la prima storica Promozione in Serie A per quattro anni consecutivi – si legge nel comunicato della società –. Lascia la panchina del Monza nel 1980, ma torna per allenarlo in una seconda esperienza dal 1983 al 1987. Negli ultimi anni ha continuato a seguire i biancorossi dal vivo e da casa e ogni sua visita al Centro Sportivo o allo Stadio portava grande gioia. Perché Alfredo Magni era ed è il Monza”.

Il ricordo di Adriano Galliani non ha tardato ad arrivare considerato il legame negli ultimi anni: “Piango l’amico Alfredo Magni, giocatore e allenatore biancorosso dal 1975 al 1980 e poi dal 1983 al 1986, icona del Monza e volto dell’identità storica del Club. Con il bel gioco e i grandi risultati sul campo ha fatto sognare tanti monzesi. Il riposo ti sia lieve, caro Alfredo”.

Gli ultimi anni

Spesso presente allo stadio, sempre coinvolto nelle vicende della squadra della città, è rimasto legato alla comunità di tifosi e appassionati pur avendo allenato anche altre società come il Brescia, in Serie A, e tra B e C anche Venezia e Lecco, suo ultimo incarico nel 2011 appena 15 anni prima di ritirarsi.