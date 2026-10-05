La Rai e il giornalismo sportivo sono stati frammenti della sua carriera, la testimonianza di un attaccamento a un certo modo di raccontare il calcio e lo sport in generale che apparteneva a quella gloriosa generazione con la quale si è accompagnato e che mostriamo in questa foto. Oggi, lunedì 5 ottobre 2026, salutiamo Ennio Vitanza morto a 92 anni. Storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, La Domenica Sportiva e 90° Minuto, era un autentico maestro nella costruzione del romanzo calcistico senza immagini prima e poi con il supporto potente della loro trasmissione. Per il servizio pubblico, ha rivestito u ruolo decisivo nella costruzione della prima versione della televisione come l'abbiamo conosciuta e studiata: ha seguito i Mondiali di calcio dal 1974 al 1990 e gli Europei dal 1980 al 1988. Vitanza era nato a Postumia non lontano da Trieste il 27 luglio 1934 ma ha vissuto l'infanzia a Torino, dove si era trasferito con i suoi genitori quando era un bambino e, come gli altri, aveva incominciato a giocare. Torino come per Gianpaolo Ormezzano o anche Gianni Minà per citare alcuni dei più grandi. Era anche riuscito a entrare nelle giovanili del Torino, ma un infortunio al ginocchio lo ha riconvertito al microfono per non accantonare del tutto la passione, vera, per il pallone. Nella tv di Stato ha inanellato storie, partite, cronache e interviste in cui manteneva quel contegno così torinese ed elegante perché si poneva allo stesso livello dello spettatore. Gianni Rivera, Diego Armando Maradona e Pelé furono alcuni dei nomi più celebri di un elenco leggendario di protagonisti che gli consentì qualche incursione (ricordate i suoi servizi e le interviste ai presentatori di Fantastico?). Un patrimonio che meriterebbe uno sguardo in più, anche nelle Teche e sul catalogo in streaming dell'emittente di viale Mazzini. A ricordarlo questa foto di gruppo, con vincitrici e vincitori di un concorso celebre. Si riconoscono anche Angela Buttiglione, Bruno Vespa solo per citare i più noti.