Morto Igor Protti, bomber di tutti: lo zar romantico ci lascia con un messaggio commovente, l'ultima immagine al matrimonio della figlia

L'ex attaccante muore a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, l'amore infinito dei tifosi di tutta Italia, storia e carriera

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Lutto nel mondo del calcio: all’età di 58 anni è morto Igor Protti dopo la lunga battaglia che lui stesso aveva raccontato pubblicamente. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato dalle parole che lo stesso Protti aveva voluto lasciare come ultimo saluto. Un messaggio intenso nel quale l’ex capitano amaranto ha paragonato la propria vita a una partita arrivata “al fischio finale”, ringraziando la famiglia, gli amici e i tifosi che lo hanno accompagnato lungo il cammino.

Il messaggio su Instagram

La famiglia ha postato una foto di Protti a petto nudo con la fascia di capitano al braccio, mentre sorride.. E ha scritto: “Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.”

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.”

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Lo zar amato in tutta Italia

Igor per tutti era lo zar, per il suo carisma da leader e la sua capacità di governare l’area di rigore come un sovrano assoluto. Il paragone con gli antichi imperatori russi nacque ai tempi del Bari ma il bomber s’è fatto amare ovunque, tra serie A, Serie B e Serie C1. Durante la sua carriera, Protti ha giocato globalmente 651 partite segnando qualcosa come 248 reti, alla media di 0,38 gol a partita. Insieme a Hubner è stato l’unico calciatore nella storia ad aver vinto la classifica dei cannonieri in Serie A, Serie B e Serie C.

Il 5 luglio scorso fu lui stesso sui social ad annunciare di aver iniziato la partità più brutta della sua vita, rivelando che gli era stato trovato “uno sgraditissimo ospite”. Al Tirreno confessò le sue paure. “Forse da fuori mi hanno sempre visto come un guerriero indistruttibile, ma sono un uomo, con le mie debolezze”. È inevitabile: Protti pensa al domani, alla famiglia, alla lotta che lo attende, ai pensieri che si prendono a cazzotti, alle certezze crollate, al “mio mondo che da giugno è stravolto”. Protti ha aggiornato sempre tutti sulle sue condizioni, ha postato tutti gli infiniti messaggi d’affetto dei tifosi di tutt’Italia (“anche quelli delle squadre dove non ho giocato“), è stato anche tedoforo per le Olimpiadi, circondato dall’amore di Livorno, che assieme a Bari era la sua vera seconda patria.

Il matrimonio della figlia

L’ultima sua immagine pubblica risale a meno di un mese fa, il 25 maggio scorso accompagnò la figlia Noemi all’altare. Passo incerto, viso smunto e segnato dalla malattia, sostenuto dall’altro figlio Nicholas Flavio, fece gli auguri anche via web alla coppia: «Che il Mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro Amore!». Commossa anche l’ex moglie Patrizia che gli scrisse: “E’ stato un matrimonio bellissimo, pieno di amore, di forza, di tenacia. Hai portato nostra figlia all’altare con il cuore pieno di gioia. Sei stato ancora una volta un grandissimo babbo”. Le immagini di Protti sofferente fecero il giro del web.

La carriera di Protti

Igor Protti era nato a Rimini il 24 settembre 1967. Inizia la carriera nella sua Rimini, poi la prima esperienza al Livorno e poi a Messina dove comincia a segnare lasciando intravedere buone doti di goleador. Lo nota il Bari e lo prende a metà anni ’90. La squadra di Giuseppe Materazzi ha un gran gruppo e conquista la promozione in A. Al primo anno, quello delle esultanze col trenino, arriva un onorevole 12° posto con Protti protagonista. Ma è nella stagione 1995-96 che Igor “sbanca”. Segna gol a grappoli, in coppia con il “cobra” Sandro Tovalieri: una tripletta alla Lazio, una doppietta all’Inter, e via così per tutto l’arco della stagione. Reti anche di pregevole fattura, segnati con entrambi i piedi, anche in acrobazia quando serve. Alla fine saranno in tutto 24, capocannoniere. Ma non bastano per salvare il Bari che retrocede. Sarà anche un altro record, poco onorevole per Igor, l’unico capocannoniere della storia della Serie A ad essere retrocesso.

Quel Bari verrà ricordato anche per le esultanze del trenino, tutti in fila indiana a quattro zampe dietro il goleador. A La Gazzetta del Mezzogiorno Protti ha raccontato: “Guerrero ci propose questo modo di gioire e ci piacque molto. Ma capimmo male. Perché loro in Colombia si disponevano a quattro zampe in ordine sparso come i cagnolini. Noi, invece, ci mettemmo in fila. Quel gesto fu la prima vera esultanza di gruppo”. Ma ovviamente Protti non è più un giocatore da serie B. Le big se lo contendono. Lo prende la Lazio che ha in panchina Zeman. Il tandem con Signori, sulla carta irresistibile, non decolla. Sarà una stagione incolore, con il boemo esonerato, e pochi gol, solo 7. Uno buono però: quello nel derby pareggiato in extremis.

Protti ci riprova a Napoli l’anno dopo ma andrà ancora peggio. Uno dei Napoli peggiori del secolo scorso, negli anni pre fallimento. Sarà amara retrocessione con soli 4 gol all’attivo, uno allo scadere che ferma sul 2-2 la Juventus di uno straripante Del Piero a Torino. Igor decide di ripartire dalla serie B, dalla Reggiana. Con una buona stagione. Poi arriva la chiamata da Livorno. Ma deve scendere ancora di categoria. Protti rinasce con Mazzarri allenatore. Capocannoniere per due stagioni di fila. Trascina con i suoi gol, in coppia con Cristiano Lucarelli (53 gol in due), il Livorno alla doppia promozione, dalla C alla A, dopo 54 anni. E quella stagione di massima serie, lo zar la gioca, da protagonista, a 36 anni. Con 8 gol contribuisce alla salvezza del Livorno (Donadoni allenatore). Segna un altro gol alla Juve e arriva a 102 con il club. Troppo bello chiudere così, quindi Igor Protti, lo zar, il re, decide di abdicare. Si ritira.

Dopo il ritiro, ancora Livorno

Appesi gli scarpini al chiodo, Protti ha poi preso il patentino di allenatore anche se non ha mai allenato, nemmeno le giovanili. Ha intrapreso invece la carriera di dirigente, facendo il direttore sportivo, prima al Tuttocuoio per poi fare l’osservatore del Catania e poi tornando nella “sua” Livorno che ha portato dalla serie C alla B, fino al 2018/2019. Protti ha intrapreso anche una carriera da imprenditore, occupandosi di un lussuoso agriturismo situato a Ripabella, in provincia di Pisa, poi lo “sgraditissimo ospite” che lo ha tormentato per un anno. E in queste ore stanno arrivando migliaia di messaggi a inondare il web. Uno su tutti: “Chissà se riabbraccerai Maradona e gli racconterai che sei stato l’ultimo a indossare la sua maglia numero 10 in serie A. Ti abbiamo voluto bene, Zar…”.