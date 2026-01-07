Morto all'improvviso per un malore Alex Felipe, chi era il talento unico del futsal brasiliano del Norisk Nickel

Il giocatore brasiliano è deceduto per cause da accertare mentre si trovava in aeroporto, in attesa di prendere il volo di ritorno

Senza ulteriori dettagli, se non quanto emerso dallo scarno comunicato pubblicato dalla Federazione Russa, il 6 gennaio 2026 è stata annunciata la scomparsa di Alex Felipe, ad appena 32 anni, avvenuta improvvisamente dopo la partita contro l’Ukhta.

Il giocatore brasiliano, ma tesserato del club russo Norilsk Nickel, è morto nei minuti successivi alla partita per cause da accertare. A riferirlo l’ufficio stampa della Federcalcio russa che ha diffuso un comunicato sul sito ufficiale.

La morte tragica di Alex Felipe

Il 6 gennaio il Norilsk Nickel aveva in programma la prima partita della semifinale della Coppa di Russia in trasferta, contro l’Ukhta, alla quale ha preso parte anche Alex Felipe, giocatore brasiliano e riferimento della nazionale di futsal del Brasile in qualità di ala.

Secondo quanto si legge sul comunicato ufficiale, pubblicato dall’ufficio stampa e pubblicato sul sito della Federazione, il giocatore avrebbe disputato la sfida per poi accusare un malore che non gli ha lasciato scampo, quando si trovava già in procinto di prendere l’aereo che lo avrebbe riportato a casa.

Il comunicato ufficiale della Federazione Russa

“Oggi, dopo la partita contro l’Ukhta, il giocatore del Norilsk Nickel Alex Felipe è mancato improvvisamente. Il brasiliano si è sentito male in aeroporto prima del volo di ritorno della squadra. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dell’attaccante”, si legge nel comunicato. Nonostante i diversi tentativi di rianimarlo, il giovane giocatore non si è mai ripreso. Lascia la moglie Danielle e due figli.

Chi era Alex Felipe

Alex Felipe, noto semplicemente come Alex, gioca per il Norilsk Nickel dal 2020 dove è approdato a seguito di una formazione ortodossa, tra le giovanili del Corinthians dove ha trascorso le sue stagioni più importanti, fino al trasferimento in Europa. Dopo aver militato in altri club, aveva fatto rientro al Corinthians che ha lasciato definitivamente per lo Sporting CP, a Lisbona. Sei anni fa circa, il passaggio ai russi dopo aver conseguito con la società lusitana la Champions, la Supercoppa e Coppa di Portogallo.

Tra le fila del Norilsk Nickel, il brasiliano ha vinto (2023/24) e si è classificato secondo (2024/25) in Coppa di Russia, inoltre ha vinto l’argento (2022/23) e il bronzo (2020/21, 2021/22) nel campionato russo.