Morto McNamara, campione Nba che giocò a Livorno

Mark McNamara è morto all'età di 60 anni a causa di una serie di problemi di salute, soprattutto al cuore.

Vinse il campionato Nba nei Philadelphia 76ers ma giocò anche con Spurs, Kings, Lakers e Magic nel torneo di basket più prestigioso al mondo. Per lui, nella stagione 1985-86, anche una parentesi italiana, alla Libertas Livorno.

McNamara, 211 centimetri, recitò in Star Wars, tuttavia senza comparire nei titoli di coda. Secondo quanto riporta Marca, era la controfigura di Peter Mayhew in Chewbecca, l'animalesco partner di Ian Solo in Guerre Stellari, il kolossal del cinema di George Lucas.

SPORTAL.IT | 01-05-2020 16:37