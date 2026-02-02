Morto Nicolas Giani, l’eroe ex Inter che riportò la SPAL in Serie A si è spento a 39 anni: il toccante ricordo dei nerazzurri

L'ex difensore delle giovanili dell'Inter si è spento a Desenzano. Tra poco più di un mese avrebbe compiuto 40 anni. Lascia la moglie e una figlia

Il mondo del calcio piange Nicolas Giani. L’ex difensore, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e capitano della storica promozione in Serie A della SPAL, si è spento oggi 2 febbraio 2026 ad appena 39 anni a Desenzano del Garda.

Ancora in campo a 36 anni

Fino a quattro stagioni fa era ancora in campo, a difendere i colori del Desenzano Calvinia, con la quale, a 36 anni, nella stagione 2021-2022 era sceso in campo in ben 34 occasioni, mettendo a segno anche due reti. Aveva scelto di non smettere di giocare e di continuare anche in Serie D, Nicolas Giani, dopo una carriera non proprio sotto i riflettori, che lo aveva però visto farsi anima, capitano e simbolo nella straordinaria scalata della SPAL dalla C alla Serie A dopo ben 49 anni.

La Serie A conquistata e mai assaporata

Un sogno vissuto con la fascia al braccio per un ragazzo nato a Como il 13 marzo 1986, che non riuscì però mai ad esordire nel massimo campionato. Cresciuto nelle giovanili dell’U.S. Cassina Rizzardi, prima di passare a quelle dell’Inter, che lo manda in prestito alla Cremonese in B e poi alla Pro Patria in C1. Diventa “grande” a Vicenza, dove gioca in B dal 2008 al 2014, con una parentesi al Perugia, prima di iniziare a scrivere la sua leggenda alla SPAL.

Al termine della stagione 2017, però nel momento di un possibile esordio in A, scende in cadetteria passando allo Spezia. Due anni più tardi è al Feralpisalò, per poi chiudere nella già citata Desenzano. In carriera ha avuto anche modo di vestire l’azzurro della nazionale nell’U18 e U19. Dopo l’addio al calcio il male incurabile che in queste ore lo ha portato via. Lascia la moglie e una figlia.

Il cordoglio del mondo del calcio

Tanti i messaggi in ricordo dello sfortunato difensore. “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto”, si legge sui canali dell’Inter.

Toccante il ricordo affidato dalla SPAL al proprio sito: “Ferrara Calcio Ars et Labor si stringe attorno al dolore della famiglia dell’indimenticato ex capitano Nicolas Giani, che ci ha lasciati a soli 39 anni. Le battaglie, le gioie, la doppia promozione dalla serie C alla serie A, sempre con la fascia al braccio a difesa dei nostri colori. Ciao Nicolas, Ferrara non ti dimenticherà mai”. “Riposa in pace, Nicolas”, l’ultimo saluto dello Spezia su Instagram.