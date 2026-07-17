Scomparso a 91 anni il tecnico che firmò lo storico tricolore della squadra gialloblù nel 1985 e che nel ’90 inflisse una sconfitta storica alla corazzata rossonera

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, giocatore e poi allenatore di diverse squadre in serie A, ma che ha legato il suo nome soprattutto allo storico scudetto dell’Hellas Verona della stagione 1984/85. Bagnoli era sulla panchina dell’Hellas anche nel giorno della “Fatal Verona” per il Milan di Silvio Berlusconi: quello fu il giorno della sua rivincita.

Morto Bagnoli, tecnico dello scudetto del Verona

È morto Osvaldo Bagnoli, campione d’Italia col Milan da giocatore negli anni ’50 divenuto poi un apprezzato allenatore di diverse squadre dalla serie C alla serie A, tra cui Genoa e Inter. Il suo nome, però, è legato a doppio filo all’Hellas Verona, sulla cui panchina sedette dall’estate del 1981 a quella del 1990, conducendo i gialloblù al punto più alto della loro storia, l’indimenticabile scudetto della stagione ’84-’85: in una serie A zeppa di campioni senza tempo, da Maradona a Zico, da Rumenigge a Platini, fu l’Hellas di Garella, Briegel, capitan Tricella, Di Gennaro, Fanna, Elkjaer e Galderisi a laurearsi campione d’Italia.

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Un’impresa in stile Leicester, possiamo dire oggi, assolutamente unica nel panorama di un calcio italiano in cui il gap tra le grandi e le piccole era sicuramente ridotto rispetto ad oggi, ma nel quale trionfare, per una provinciale, rappresentava comunque un miracolo.

Articolo in aggiornamento…