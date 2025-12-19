Il centrocampista croato ha perso suo padre, la Dea ha diffuso una nota per esprimere il proprio cordoglio e ha annullato la cena di Natale

La perdita che ha investito Mario Pasalic e la sua famiglia ha toccato profondamente i compagni, l’allenatore Raffaele Palladino, la società e i Percassi. Il centrocampista croato dell’Atalanta ha perso suo padre, un lutto terribile per uno dei giocatori simbolo di questa squadra, il quale ha subito la morte inattesa del genitore a pochi giorni dal Natale spingendo il club bergamasco a un gesto immediato di rispetto e vicinanza nei suoi riguardi.

La morte del papà di Mario Pasalic

Come consuetudine, in questi giorni compatibilmente con gli impegni di campo, le squadre si riuniscono con dirigenza e proprietà per scambiarsi gli auguri e festeggiare l’arrivo delle Festività e così sarebbe dovuto essere anche per l‘Atalanta, che ha diramato un comunicato per confermare la scomparsa del papà di Pasalic e esprimere cordoglio.

“La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la dirigenza, mister Raffaele Palladino e il suo staff, i compagni di squadra, i dipendenti e collaboratori tutti si stringono affettuosamente attorno a Mario Pasalic per la scomparsa dell’adorato papà”, si legge nel comunicato.

Il comunicato ufficiale dell’Atalanta

Il club ha voluto trasferire al calciatore “i sensi della più profonda vicinanza e del più caloroso affetto in questo momento di profondo dolore”, estendendo le condoglianze a tutta la famiglia Pasalic.

Il segno concreto di solidarietà e vicinanza

In segno di lutto e partecipazione, il club orobico ha deciso di annullare la tradizionale cena di Natale che era in programma in serata per sigillare l’unione e il ritrovato equilibrio all’interno dello spogliatoio, anche grazie al campo in panchina e all’arrivo di Palladino.

Ma ogni rituale ha perso il proprio significato, davanti alla tragedia che ha toccato Pasalic. Per Mario solo vicinanza, affetto, silenzio e raccoglimento dopo la notizia del suo grave lutto.