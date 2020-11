Morto Papa Bouba Diop, eroe del Senegal al Mondiale 2002

Chiunque abbia assistito al Mondiale 2002 giocato in Giappone e Sud Corea, non può non ricordare Papa Bouba Diop . Centrocampista senegalese, divenne celeberrimo in quell’edizione del torneo iridato per il gol nella gara inaugurale. Ora il calcio mondiale piange la sua scomparsa.

Bouba Diop è infatti scomparso dopo aver lottato per lungo tempo con un brutto male: il prossimo 28 gennaio avrebbe compiuto appena 43 anni. Cresciuto nel natio Senegal prima del balzo in Europa per giocare nel campionato elvetico, era riuscito a disputare una buona carriera tra Premier League e Ligue 1, con le maglie di West Ham, Fulham e Lens tra le altre.

Convocato dal leggendario commissario tecnico Bruno Metsu (deceduto nel 2013 per un cancro al colon) per la rassegna nippo-coreana diciotto anni fa, Bouba Diop si era ritrovato a sfidare la Francia Campione del Mondo e d’Europa in carica nella partita inaugurale. Il suo Paese non aveva di fatto mai partecipato al Mondiale.

Eppure il miracolo sportivo avvenne, con lo stesso Bouba Diop a segnare il gol decisivo nel match contro la Francia alla mezz’ora. Una rete storica che stupì il mondo, per la storia dietro, ma anche per il modo in cui la marcatura arrivò: Diouf sulla fascia al centro per il compagno, respinta di Barthez e ribattuta da seduto in rete . Rete alla quale seguì anche la doppietta contro l’Uruguay nella fase a gironi.

Bouba Diop venne persino nominato per il Pallone d’Oro 2002 grazie ai quarti del Mondiale raggiunti dopo aver eliminato la Svezia. La Turchia passò in semifinale volando poi verso il terzo posto, ma il Senegal rimase la protagonista assoluta del torneo in qualità di sorpresa.

Per Bouba Diop arrivarono due voti in quell’edizione del Pallone d’Oro (gli stessi del compagno El-Hadji Diouf), in un magico 2002 in cui riuscì a portare al collo anche l’argento come finalista della Coppa d’Africa. Con il Senegal sarà imprescindibile e volto principale fino al 2008, quando giocherà la sua ultima gara con la Nazionale di Dakar. Ora la tragica notizia, per uno dei massimi idoli calcistici dei Les Lions de la Teranga di tutti i tempi.

OMNISPORT | 29-11-2020 19:21