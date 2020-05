Morto per Covid primo lottatore di sumo: Shobushi aveva 28 anni

La pandemia ha colpito dolorosamente anche il Giappone delle tradizioni, della cultura sportiva e della prudenza. Dopo aver combattuto una lotta esemplare, densa di attimi di speranza e ottimismo, è stato uno dei più giovani a entrare nella lista delle vittime: Shobushi, nome adottato da Kiyotaka Suetake, 28 anni, è morto a seguito del Covid-19. Un atleta giovane, eppure ciò non lo ha portato fuori da questa terribile malattia sistemica che ha segnato profondamente il mondo dello sport.

L’annuncio della Japan Sumo Association: addio Shobushi

Una perdita enorme e drammatica per il Giappone e per la Japan Sumo Association (Jsa) che ha comunicato la scomparsa del lottatore appartenente alla quarta categoria.

Secondo quanto ricostruito, Shobushi aveva accusato i primi sintomi, tra cui febbre, il 4 aprile scorso e da allora combatteva il coronavirus. Aveva riscontrato difficoltà a mettersi in contatto con le autorità sanitarie. L8 aprile era stato ricoverato in una clinica di Tokyo, risultando positivo due giorni dopo. Le sue condizioni si sono però aggravate e il 19 aprile è entrato in terapia intensiva, da cui non è mai più uscito.

Il lottatore soffriva di diabete e aveva manifestato i primi sintomi (febbre) lo scorso 4 aprile, ma non trovando nessuno che gli facesse il test, il suo maestro Takadagawa era riuscito a farlo ricoverare in una clinica di Tokyo solo quattro giorni più tardi. Risultato positivo il 10, le sue condizioni si erano però rapidamente aggravate e il 19 era entrato in terapia intensiva, ma non ce l’ha fatta. Questo quanto riporta il Japan Times. “Posso solo immaginare quanto possa essere stato duro combattere la malattia per oltre un mese, ma da lottatore qual era, lo ha sopportato con coraggio, lottando fino alla fine», ha spiegato il presidente della JSA, Hakkaku, al giornale, confermando inoltre che Takadagawa e un compagno di allenamento di Shobushi erano risultati positivi al Covid-19, ma entrambi sono già stati dimessi dall’ospedale.

Un ricovero iniziato l’8 aprile scorso

Shobushi, professionista dal 2007, è anche la prima vittima in Giappone del Covid-19 nella fascia d’età tra 20 e 30 anni. Il suo allenatore e un compagno di allenamenti sono a loro volta risultati positivi ma le loro condizioni sono migliorate e hanno già lasciato l’ospedale.

Secondo quanto annunciato dal sito della federazione, è stato cancellato il più grande evento legato allo sport nazionale del Giappone, il Summer Grand Sumo Tournament, che doveva svolgersi a Tokyo a fine maggio nel famoso Ryogoku Kokugikan. Le Olimpiadi, nonostante l’allarme lanciato da esperti e virologi, rimangono programmate per ora per il 2021.

