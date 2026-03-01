Morto Rino Marchesi, primo allenatore italiano di Maradona e ultimo di Platini: ha guidato Napoli, Inter e Juve

Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei suoi indiscussi signori. Un campione di classe, di stile, di tattica. Rino Marchesi, il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona e l’ultimo di Michel Platini, si è spento a 88 anni a Firenze. Ex calciatore, poi tecnico, ha vissuto nel calcio per circa 40 anni, togliendosi la soddisfazione di sedersi su alcune tra le panchine più prestigiose d’Italia: Juventus, Inter e Napoli. Era fuori dal giro dal 1994, quando accompagnò il Lecce in Serie B. Negli ultimi anni ha praticato le altre sue grandi passioni: la musica classica, i giochi enigmistici (di cui era maestro, anche nell’ideazione) e il fumo di sigari di qualità.
- Rino Marchesi, la carriera da calciatore
- Rino Marchesi allenatore: la lunga gavetta
- Da Maradona a Platini: gli anni d'oro di Marchesi
- L'ultimo periodo di Marchesi tra retrocessioni ed esoneri
Rino Marchesi, la carriera da calciatore
Nato a San Giuliano Milanese l’11 giugno 1937, Marchesi ha iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile dell’Atalanta. Centrocampista dai modi eleganti o difensore, dopo un biennio al Fanfulla, squadra di Lodi, è passato nel 1957 all’Atalanta, con cui ha debuttato in Serie A. Nel 1960 è passato alla Fiorentina, in cui ha militato per sei stagioni conquistando due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe e una Coppa Mitropa. Due le presenze in Nazionale maggiore, a giugno 1961 contro l’Argentina e a maggio 1962 contro la Francia. Nel 1966 s’è trasferito alla Lazio, dove è rimasto fino al 1971 centrando la promozione in A nel 1969. Ha chiuso la carriera nel Prato, dove ha militato dal 1971 al 1973.
Rino Marchesi allenatore: la lunga gavetta
La sua carriera da allenatore è iniziata praticamente subito, nel 1973-74 a Montevarchi in C. L’anno successivo è passato al Mantova, sempre in C, quindi nel 1977 è passato alla Ternana in Serie B. Nel 1978-79 la prima esperienza in A alla guida dell’Avellino: salvezza, bissata anche l’anno successivo. I buoni risultati in Irpinia gli sono valsi la chiamata del Napoli con cui nel 1980-81 ha sfiorato lo Scudetto: terzo con una squadra di giovani (tra cui spiccava l’estroso Musella), con l’olandese Krol a fare da chioccia. Dopo un’altra annata sotto il Vesuvio (quarto posto), nel 1982-83 è passato all’Inter, dove ha ottenuto un altro terzo posto, ma a debita distanza dalla vetta.
Da Maradona a Platini: gli anni d’oro di Marchesi
Non confermato dai nerazzurri, Marchesi è tornato in pista proprio a Napoli, chiamato al capezzale di una squadra che, a dieci giornate dal termine, era in zona retrocessione. Dopo la salvezza, è rimasto al timone dei partenopei anche nel 1984-85, la prima stagione italiana di Maradona. L’ottimo rendimento nel girone di ritorno, dopo una prima parte difficile e segnata dai dissidi tra Dieguito e Bagni, non gli è bastato per la permanenza. Marchesi è ripartito da Como, con cui nel 1985-86 ha colto una brillante salvezza da subentrato, centrando anche lo storico traguardo delle semifinali di Coppa Italia, e guadagnandosi la chiamata dell’Avvocato Agnelli. Il biennio alla Juventus, in ogni caso, si chiuderà senza titoli.
L’ultimo periodo di Marchesi tra retrocessioni ed esoneri
Era una Juve a fine ciclo, mollata da Trapattoni e con Platini al passo d’addio. Marchesi la traghettò al secondo posto nel 1986-87 e al sesto nel 1987-88, centrando la Uefa grazie alla vittoria nello spareggio col Toro. Dopo di allora la sua carriera ha imbeccato una parabola discendente. Nel 1988-89 è stato esonerato dal Como, nel 1989-90 è retrocesso con l’Udinese. Dopo una parentesi a Venezia, è ripartito dalla Spal nel 1992-93: altro esonero. L’ultima avventura in un Lecce di fatto già condannato, accompagnato in B con 7 punti in 23 partite. Marchesi era un signore garbato, che sapeva mantenere la calma nello spogliatoio e trasmettere alle sue squadre un gioco piacevole. Qualità sempre più rare nel calcio di oggi.