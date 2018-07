Moscardelli ha le idee chiare

"L'obiettivo è cercare di salire immediatamente, ora dovrebbero esserci delle uscite, la squadra è buona, vediamo chi resterà, però siamo nella fase di costruzione nel gruppo, ma l'intento è provare a centrare la promozione".

A dirlo, ai microfoni di Teleradiostereo, è stato il nuovo attaccante del Pisa Davide Moscardelli.

"Quella di Pisa è una piazza caldissima, ieri abbiamo fatto la prima amichevole e sono venuti tanti tifosi. Sono molto contento per il Lecce per essere arrivato in Serie B, lì facevamo 15mila spettatori in Serie C, c'era un amore incredibile" ha aggiunto l'ex Arezzo.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 13:05