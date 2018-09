Mossa clamorosa di Paul Pogba: la Juventus esulta

Paul Pogba vuole tornare alla Juventus. Il Daily Express nell'edizione domenicale svela che il centrocampista francese ha comunicato ufficialmente alla dirigenza del Manchester United che vuole la cessione nel corso della prossima campagna trasferimenti invernale. Una mossa fatta per "rispetto nei confronti del club" che avrà così tempo di trovare un sostituto all'altezza.

Il campione del mondo, da tempo in rotta di collisione non solo con José Mourinho ma con tutto il mondo United (aspre critiche arrivano ogni giorno dai tifosi e da parte di tante leggende ed ex giocatori del club inglese) ha un obiettivo: tornare in bianconero. Sebbene la scorsa estate sia stato corteggiato a lungo dal Barcellona, Pogba secondo l'Express avrebbe dichiarato ai manager dei Red Devils che il suo sogno è tornare a Torino, per poter giocare con Cristiano Ronaldo.

Mentre i cugini del City vivono uno dei periodi migliori della loro storia, lo United continua ad avvitarsi in una crisi di gioco e di mentalità che non sembra avere fine. E Pogba è tra i più bersagliati da tante personalità britanniche. Tra queste, anche l'ex giocatore e allenatore scozzese Graeme Souness: "Pogba è ancora in squadra solamente per mantenere alta la sua valutazione di mercato fino a che i Red Devils non lo venderanno. Non merita il posto che ha per alcuna ragione al mondo", è il suo caustico commento al Times.

La squadra di Mourinho gioca domenica pomeriggio un match decisivo contro il Burnley. Il contestatissimo Mourinho in conferenza stampa ha gonfiato il petto: "Sono uno dei più grandi allenatori del mondo. Sono l'unico che ha vinto in Italia, Spagna e Inghilterra. Due anni fa ho vinto l'Europa League. Io uno dei migliori anche senza titoli? Avete mai posto questa domanda all’allenatore che è finito terzo (Pochettino, ndr) o quarto in Premier (Klopp, ndr)? No, perché non hanno mai vinto niente a livello internazionale".

"Il mio secondo posto della scorsa stagione penso sia uno dei migliori traguardi della mia carriera nel calcio. E' stato un successo anche se non vuoi ammetterlo. Io analizzo le mie prestazioni e per me è più importante quello che penso io rispetto a quello che pensate voi. Due anni fa abbiamo vinto l’Europa League, ora tutti pensano che l’Atletico sia fantastico perché l’hanno vinta anche loro. Siamo l’ultima squadra inglese ad aver vinto un trofeo europeo".

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 02-09-2018 11:55