Motegi, la pioggia disturba Bagnaia e Marini

Causa meteo, non è stato il produttivo venerdì di libere che si aspettavano i piloti dello Sky Racing Team VR46 a Motegi. La pioggia a tratti e un brusco abbassamento delle temperature hanno condizionato le sessioni odierne, concedendo a Francesco Bagnaia e Luca Marini poco più di una decina di giri in pista.

Un programma di lavoro ridotto e l’impossibilità di testare la nuova gomma Dunlop, non hanno impedito a Pecco di un svolgere un ottimo ultimo run in FP2. Bagnaia ha segnato così il secondo miglior tempo della giornata (1.52.278 ndr), riuscendo a rimanere a poco più di un decimo di distacco dalla vetta della classifica (1.52.159 Lecuona ndr).

Decimo Luca (1.53.088 ndr), al lavoro per ricucire il divario (poco meno di un secondo) che lo separa dai più veloci e pronto ad affrontare una sessione di qualifica davvero impegnativa.

"Il nostro set up di base è molto valido e si adatta alla maggior parte dei circuiti. Ecco perché oggi, nonostante le condizioni meteo incerte, siamo comunque riusciti a essere veloci in pochi giri. Sappiamo in che direzione muoverci. Domani spero in un miglioramento del tempo e in un innalzamento delle temperature per riuscire a finire il nostro lavoro di messa a punto e provare la nuova gomma anteriore che Dunlop ha portato qui per la gara" il commento di Bagnaia.

"Non è stata la giornata produttiva che ci aspettavamo: causa meteo, siamo riusciti a completare solo una decina di giri e non in condizioni ottimali. Abbiamo raccolto dei dati da analizzare, ma non abbiamo potuto sfruttare a pieno le sessioni. Ho già provato la nuova gomma Dunlop e domani continueremo a lavorare in ottica gara. Il feeling alla guida è buono e possiamo fare bene" ha aggiunto Marini.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 11:00