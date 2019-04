"Motivi disciplinari": Oberdan Biagioni cacciato

Oberdan Biagioni non è più l'allenatore del Messina, a causa di "motivi disciplinari".

Lo ha reso noto la società silana, attualmente in serie D, sollevando dai suoi incarichi il tecnico romano (noto per i suoi trascorsi in serie A negli anni '90 con le maglie di Foggia e Udinese), che in ottobre aveva sostituito Pietro Infantino.

"Si comunica che il signor Oberdan Biagioni è stato sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra per motivi disciplinari. L'allenamento di domani mattina sarà guidato dal vice Giuseppe La Spada", ha fatto sapere il Messina tramite uno stringato comunicato emesso nella giornata di martedì.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 22:11