Moto 2, Schrotter mette ancora in fila tutti

Marcel Schrotter si è confermato al comando anche nella seconda sessione di prove libere della classe Moto2 nel Gp delle Americhe ad Austin.

Il pilota tedesco del Team Dynavolt Intact GP ha impresso la propria superiorità ribadendo il primato nella sessione mattutina e risultando l’unico capace di fermare il cronometro sotto i due minuti e dieci (2:09.982).

Secondo tempo per il compagno di scuderia Thomas Luthi, staccato però di oltre mezzo secondo. Quindi Alex Marquez e Luca Marini.

Tutti i tempi:

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 285.5 2'09.982

2 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 286.1 2'10.490 0.508 / 0.508

3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.4 2'10.580 0.598 / 0.090

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.7 2'10.584 0.602 / 0.004

5 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 286.3 2'10.646 0.664 / 0.062

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 283.7 2'10.661 0.679 / 0.015

7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.7 2'10.719 0.737 / 0.058

8 54 Mattia PASINI ITA Flexbox HP 40 Kalex 289.3 2'10.753 0.771 / 0.034

9 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 282.2 2'10.763 0.781 / 0.010

10 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 282.0 2'10.932 0.950 / 0.169

11 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 285.9 2'11.241 1.259 / 0.309

12 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 283.2 2'11.415 1.433 / 0.174

13 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 285.8 2'11.514 1.532 / 0.099

14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.1 2'11.605 1.623 / 0.091

15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 286.5 2'11.643 1.661 / 0.038

16 27 Iker LECUONASPA American Racing KTM KTM 283.6 2'11.772 1.790 / 0.129

17 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS 276.9 2'11.810 1.828 / 0.038

18 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 288.1 2'11.835 1.853 / 0.025

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.3 2'11.910 1.928 / 0.075

20 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 285.4 2'12.016 2.034 / 0.106

21 16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 282.2 2'12.197 2.215 / 0.181

22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 282.7 2'12.259 2.277 / 0.062

23 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 277.8 2'12.471 2.489 / 0.212

24 77 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.8 2'12.646 2.664 / 0.175

25 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 283.3 2'13.637 3.655 / 0.991

26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.0 2'13.937 3.955 / 0.300

27 3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 285.5 2'14.585 4.603 / 0.648

28 6 Gabriele RUIU ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 277.4 2'14.832 4.850 / 0.247

29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.1 2'15.601 5.619 / 0.769

18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 276.6 2'21.291 11.309 / 5.690

96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM

