Moto 2, Uccio spinge Marini nella classe regina

Per Luca Marini, il prossimo anno, potrebbe esserci posto nella classe regina, con il Team Pramac. “E’ sicuramente un profilo interessante. Sembra maturo come pilota e persona. Chiaramente non c’è solo lui. Probabilmente a Misano avremo le idee più chiare” ha detto a Sky Sport Francesco Guidotti.

“Speriamo che si faccia, ne stiamo parlando con il mondo Ducati. Non è facile, ma ci proveremo, sono convinto che Luca sia pronto per la MotoGp, se lo merita” ha commentato Uccio.

OMNISPORT | 23-08-2020 18:14