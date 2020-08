Moto 3, Pablo Nieto gongola

Una domenica storica per lo Sky Racing Team VR46 al GP di Austria che si apre con la prima vittoria in carriera per Celestino Vietti Ramus, primo sotto la bandiera a scacchi dopo una gara tutta in bagarre.

Pablo Nieto, il team manager, gongola. “Che gara incredibile, come tutte quelle della Moto3 decise all’ultimo giro, sotto la bandiera a scacchi – osserva -. Celestino è stato super: è partito bene, ma non ha avuto fretta ed è tornato in testa al gruppo nel momento giusto. Poi gli ultimi giri, ci ha provato, è rimasto concentrato e ha guidato nel migliore dei modi le ultime due curve. Se lo merita e sono felice per lui e tutta la sua squadra. Hanno lavorato sodo e ora si devono godere questo momento. Una buona gara anche per Andrea, aggressivo nei sorpassi e bravo a recuperare fino alla testa del secondo gruppo”.

