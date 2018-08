Moto: Gb, a Dovizioso la FP2

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Andrea Dovizioso ha ottenuto il miglior tempo al temine della seconda sessione di libere del Gp di Gran Bretagna. Il pilota ducati in 2’01″385 ha preceduto di appena 5 millesimi la Honda Lcr di Cal Crutchlow. Terzo tempo per la Yamaha di Maverick Vinales (+0.061), quarto per la Honda Repsol di Marc Marquez (+0.144). Seguono le Ducati di Jorge Lorenzo e Jack Miller, quindi le Yamaha di Johann Zarco e Valentino Rossi (staccato di 767 millesimi dal migliore).

Chiudono la top-ten Andrea Iannone (Suzuki) ed Alvaro Bautista (Ducati).

VIRGILIO SPORT | 24-08-2018 16:30