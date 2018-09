Moto: Misano, Dovizioso svetta in libere 1

(ANSA) – ROMA, 7 SET – La Ducati di Andrea Dovizioso svetta nelle prime prove libere del Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico. Il pilota forlivese, in 1’32”608, ha preceduto la Honda di Cal Crutchlow (1’32”709 e la Yamaha di Maverick Vinales (1’32”739). Indietro il leader del mondiale e campione iridato Marc Marquez: lo spagnolo della Honda non è andato oltre il tredicesimo tempo in 1’33”404, mentre il rivale e idolo di casa Valentino Rossi ha fatto ancora peggio. Il pilota pesarese della Yamaha ha segnato solo il 15/o crono in 1’33”615.

Quarta l’altra Ducati di Jorge Lorenzo (1’32”807) davanti alla Suzuki di Andrea Iannone (1’32”923).

VIRGILIO SPORT | 07-09-2018 11:30