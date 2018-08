Moto2, Bagnaia in pole a Silverstone

Corsa alla pole emozionante nella classe Moto2 a Silverstone. Alla fine ha strappare il primo posto in qualifica è Francesco Bagnaia, grazie al tempo di 2:08.153. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, ha fatto meglio in extremis di l’australiano Remy Gardner, che a sua volta precede lo spagnolo Alex Marquez.

Quarto il tedesco Marcel Schrotter davanti a Luca Marini e al francese Fabio Quartararo. A far felice Bagnaia è però soprattutto il 23° posto di Miguel Olivera, primo rivale del torinese nella corsa al Mondiale. I due piloti sono divisi da appena tre punti: il portoghese, mai sotto il sesto posto in stagione, sarà chiamato a una difficilissima rimonta per non perdere terreno nel testa a testa.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 19:05