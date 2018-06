Moto2, Bagnaia in pole: paura per Tuuli

Parla italiano la prima fila del Gp d’Olanda classe Moto2. A partire davanti a tutti ad Assen sarà infatti Francesco Bagnaia, alla seconda pole della stagione: il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha strappato il crono di 1:37.608, appena 73 centesimi meglio rispetto al tedesco Marcel Schrotter e 81 rispetto al compagno di squadra Luca Marini, che partirà tra i primi tre per la prima volta in carriera.

In seconda fila Alex Marquez, Vierge e Lowes, tredicesimo Baldassarri davanti a Fenati, solo diciassettesimo Miguel Oliveira, staccato di un punto da Bagnaia in classifica generale. La sessione è stata caratterizzata da un’interruzione a pochi minuti dal termine per la caduta di Niki Tuuli (SIC Racing Team): a causa di una caduta il pilota finlandese è rimasto pericolosamente in mezzo alla pista, pur cosciente, a causa di un problema alla mano sinistra, riscontrato dopo il trasporto in ospedale.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 21:05