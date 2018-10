Moto2, Bagnaia ipoteca il titolo

Francesco Bagnaia vede a un passo il titolo mondiale di Moto2. Il centauro dello Sky Racing Team VR46 ottiene un cruciale secondo posto in Giappone, dietro a Fabio Quartararo: ora nella classifica iridata Pecco conduce con ben 35 punti di vantaggio rispetto a Miguel Oliveira, soltanto quarto sul traguardo.

Bagnaia si può quindi già giocare il primo match point per il Mondiale la prossima settimana in Australia. Terzo posto per Baldassarri, decimo Marini.

Ordine di arrivo (primi dieci)

1 F. QUARTARARO 41:03.849

2 F. BAGNAIA +0.445

3 L. BALDASSARRI +6.672

4 M. OLIVEIRA +11.998

5 A. MARQUEZ +12.528

6 B. BINDER +12.793

7 A. FERNANDEZ +13.146

8 X. VIERGE +14.097

9 I. LECUONA +14.256

10 L. MARINI +16.049

SPORTAL.IT | 21-10-2018 07:20