Moto2, Bezzecchi: "Avanti così"

Doppia trasferta ad Aragon tra conferme e riscatto per lo Sky Racing Team VR46 al MotorLand che ospiterà le prossime due gare del campionato.



Reduce dal quarto podio in cinque gare Marco Bezzecchi, in scia ai primissimi in classifica e a suo agio in sella alla Kalex, guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti

“Sono molto contento del podio in Francia alla fine di un weekend complicato e su un asfalto davvero insidioso per tutti – racconta -. E’ stata un’esperienza importante e dobbiamo continuare così anche ad Aragon”.

OMNISPORT | 15-10-2020 12:20