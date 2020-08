Moto2, Bulega: “Non era la nostra domenica”

Senza gloria la gara di Nicolò Bulega che non va oltre la 16esima posizione in un gran premio “sprint” di soli 16 giri (13+3) nel quale l’obiettivo top10 sembrava alla portata soprattutto dopo aver visto il passo di sabato.

“Ci abbiamo provato ma non è stata la nostra domenica – dice l’emiliano -. Ci manca sicuramente un po’ di fortuna se penso alla mancata Q2 per il giro cancellato, ma i nostri obiettivi in gara devono assolutamente crescere. Oggi abbiamo fatto molta fatica e l’interruzione della gara non ha aiutato. Testa bassa e lavoriamo per essere competitivi il prossimo fine settimana qui”.

OMNISPORT | 16-08-2020 16:19