Moto2, Corsi: "Un weekend difficile"

Simone Corsi, partito dalla decima fila, riesce a chiudere ventesimo mostrando passi in avanti con la sua MV Agusta F2 dopo il lavoro svolto nel weekend. Ma non gli basta.

“E’ stato un weekend difficile – ha raccontato il romano -: sicuramente non ero in condizioni fisiche perfette. La mancanza di feeling ha fatto sì che il risultato non sia buono. Mi dispiace sia per me che per la squadra, abbiamo lavorato abbastanza ma non ne siamo venuti a capo e non siamo riusciti a portare un netto miglioramento. La settimana prossima abbiamo un’altra gara, vediamo di sfruttare questi giorni per analizzare tutto e fare un altro step la prossima settimana”.

OMNISPORT | 16-08-2020 17:00