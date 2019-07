Quarta vittoria su cinque gare per Alex Marquez, che conquista il Gran Premio di Moto2 in Germania imponendosi davanti a Brad Binder e Marcel Schrotter. Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio.

Settimo posto per Lorenzo Baldassarri, Luca Marini è decimo. Grazie a questo successo, Marquez torna al comando della classifica iridata con otto punti di vantaggio su Thomas Luthi.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 13:46