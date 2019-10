Moto2, finalmente Luca Marini

Luca Marini ha conquistato la prima vittoria dell'anno in Thailandia. Il fratello di Valentino Rossi ha dominato a Buriram: dopo essere andato in testa al terzo giro, è arrivato sul traguardo per distacco.

Al secondo posto, Brad Binder con la KTM, Iker Lecuona terzo, al primo podio in carriera. Alex Marquez, leader del Mondiale, ha chiuso quinto dietro al diretto inseguitore Auguro Fernandez, staccato di 40 punti nella generale.

In crescita Bulega, ottavo. Undicesimo Enea Bastianini, tredicesimo Andrea Locatelli.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 08:55