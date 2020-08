Moto2, grande spavento per Syahrin

Spaventoso incidente al terzo giro del Gran Premio d’Austria, categoria Moto2. Hafizh Syahrin ha centrato in pieno la moto di Enea Bastianini, caduto a terra in uscita di curva 1, e già allontanatosi in tutta fretta dal bolide.

Nell’impatto le due moto si sono spezzate in due, con il pilota malese sbalzato a terra. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche Dominque Aegerter, Andi Farid Izdihar ed Edgar Pons, che fortunatamente hanno rimediato solo piccole contusioni.

Syahrin, sempre cosciente, è stato trasferito al Centro Medico del Red Bull Ring mentre la gara è ripresa poco dopo: per lui problemi al femore e al bacino.

OMNISPORT | 16-08-2020 13:35